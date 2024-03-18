Ведущая Ксения Собчак показала архивное фото в прозрачном топе и бюстгальтере

Российская телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка поделилась кадром, где позировала в наряде бордового оттенка. Так, она примерила укороченный бомбер с вышивкой и облегающие брюки с заниженной талией. Кроме того, знаменитость надела черный прозрачный топ, сквозь ткань которого просвечивал бюстгальтер.

Звезда уложила волосы в низкий хвост и надела на шею серебристую цепочку с крестом.

Ранее Собчак показала обновленный к весне гардероб. Пользователи сети оценили ее внешность словами «нужно срочно худеть».