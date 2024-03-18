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00:10, 18 марта 2024Наука и техника

Раскрыта женская защита от лишней спермы

Изображение: Maxx-Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые Каролинского института раскрыли, каким образом яйцеклетка защищается от проникновения в нее лишних сперматозоидов. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Оплодотворение у млекопитающих начинается, когда сперматозоид прикрепляется к оболочке яйцеклетки, называемой Zona pellucida. В новой работе специалисты картировали структуру и функцию белка ZP2, который играет ключевую роль в регулировании взаимодействия яйцеклетки и сперматозоида друг с другом при оплодотворении.

ZP2 расщепляется после того, как первый сперматозоид проникает в яйцеклетку, и было показано, как это делает оболочку яйцеклетки более твердой и непроницаемой для других сперматозоидов. Этот механизм предотвращает полиспермию — слияние нескольких сперматозоидов с одной яйцеклеткой, что является фатальным событием для эмбриона.

Изменения в яйцевой оболочке после оплодотворения также имеют решающее значение для женской фертильности, поскольку обеспечивают защиту развивающегося эмбриона до тех пор, пока он не имплантируется в матку. Мутации в генах, кодирующих белки оболочки яйцеклетки, могут вызывать женское бесплодие, и таких мутаций обнаруживается все больше и больше.

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      Леонид Немов
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