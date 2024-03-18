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20:29, 18 марта 2024Силовые структуры

Получившего 11 лет за расправу из-за родительского чата россиянина осудили снова

Осужденный за расправу из-за родительского чата россиянин получил новый срок

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгограде местный житель Арсен Мелконян, осужденный за расправу над мужчиной из-за конфликта в родительском чате, получил новый срок. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Мелконяна приговорили к трем годам и двум месяцам колонии за то, что он угрожал судье расправой.

Свой первый срок мужчина получил за преступление, совершенное в конце 2020 года в Волгограде. Тогда сестра Мелконяна пожаловалась ему на участника родительского чата, который якобы оскорбил ее. В итоге Мелконян вместе с мужем сестры избил ее обидчика, который получил летальные травмы.

Дело под личный контроль взял председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. В 2022 году суд приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы — позднее его срок сократили до 8,5 года колонии.

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      Анна Габай
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