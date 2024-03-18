Получившего 11 лет за расправу из-за родительского чата россиянина осудили снова

Осужденный за расправу из-за родительского чата россиянин получил новый срок

В Волгограде местный житель Арсен Мелконян, осужденный за расправу над мужчиной из-за конфликта в родительском чате, получил новый срок. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Мелконяна приговорили к трем годам и двум месяцам колонии за то, что он угрожал судье расправой.

Свой первый срок мужчина получил за преступление, совершенное в конце 2020 года в Волгограде. Тогда сестра Мелконяна пожаловалась ему на участника родительского чата, который якобы оскорбил ее. В итоге Мелконян вместе с мужем сестры избил ее обидчика, который получил летальные травмы.

Дело под личный контроль взял председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. В 2022 году суд приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы — позднее его срок сократили до 8,5 года колонии.