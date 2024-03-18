США доставили в Грецию военную технику для усиления НАТО

Enikos: США доставили в Грецию десятки бронемашин для усиления НАТО в Европе

Грузовой корабль Военно-морских сил США Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки бронемашин в рамках военного усиления НАТО в Европе, сообщает портал Enikos.

«С корабля были выгружены танки Abrams, БМП Bradley и бронеавтомобили Joint Light Tactical Vehicle (JLTV)», — говорится в публикации.

В порту также завершилась очередная переброска наземных военных подразделений Вооруженных сил США, выполненная в рамках сотрудничества с европейскими союзниками «в деле защиты от угроз общей безопасности региона».

Ранее стало известно о начале строительства в Румынии базы НАТО, которая станет крупнейшей в Европе и будет размещать 10 тысяч военных.