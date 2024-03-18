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13:48, 18 марта 2024Мир

Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

В Румынии начали строительство крупнейшей базы НАТО в Европе на 10 тысяч военных
СюжетУчения НАТО:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На юго-востоке Румынии, соседствующей с Украиной, планируется создание самой большой базы НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану». В одноименном населенном пункте на юго-востоке страны начались работы по расширению уже существующего здесь военного комплекса, к нему присоединят более 2,3 тысячи гектаров.

На новой базе смогут разместить до десяти тысяч военных, членов их семей и вспомогательного персонала. Всего площадь объекта будет составлять около трех тысяч гектаров, а стоимость строительства объекта оценивают в 2,5 миллиарда евро.

На базе смогут расположиться в три раза больше солдат НАТО

Командир базы Николае Крецу заявил, что база будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году. Планируется, что «Когэлничану» сможет разместить до десяти тысяч военных. На данный момент на базе дислоцированы около трех тысяч солдат. Американские войска используют базу «Михаил Когэлничану» с 1999 года.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Первый этап расширения военной базы планируют завершить через пять лет. В ближайшее время начнется строительство еще одной взлетно-посадочной полосы, а также разрабатываются планы по развитию инфраструктуры аэропорта. Впоследствии на военном объекте появятся оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больница.

Представитель армии США назвал базу «Михаил Когэлничану» целым городом, указав на наличие почтового отделения, театра и магазинов. «Каждый день вертолеты и реактивные истребители пролетают над головой, а танки катят по пустым полям в рамках регулярных военных учений», — пишет The Wall Street Journal.

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Численность солдат НАТО на базе увеличилась в 2022 году. В апреле того года сообщалось, что за последние недели на базу, находящуюся на востоке Румынии близ Черного моря, перебросили более 1800 военнослужащих, сотни автомобилей и другую военную технику. Из 3000 военных около 1900 человек — солдаты США, часть из которых недавно перебросили из Германии. Кроме них на базе размещены около 500 французских и около 300 бельгийских военнослужащих.

НАТО укрепляет восточной фланг с 2022 года

Спустя месяц после начала специальной военной операции лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке и создать четыре новые боевые группы. Четыре дополнительные многонациональные боевые группы создали в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Тогда же отмечалось, что Североатлантический альянс уже разместил 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге.

Фото: Victor Sajenko / AP Photo

Министр обороны России Сергей Шойгу в 2022 году заявлял, что НАТО хочет перейти от сдерживания России передовым присутствием к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге». Спустя несколько месяцев замгенсека военно-политического блока Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сообщил, что НАТО в кратчайшие сроки обеспечит расширение боевых групп альянса на восточном фланге до бригадного уровня.

НАТО укрепляет позиции и в самой Румынии. В декабре 2022 года парламент страны решил сформировать на территории страны боевую группу союзников НАТО под руководством Франции. Формирование НАТО появится в Румынии благодаря президенту страны Клаусу Йоханнису, который обратился с этой инициативой к парламенту. В документе он объяснил, что создание боевой группы увеличит оборонный потенциал Североатлантического союза, укрепит стратегические отношения с Францией и улучшит диалог с Бельгией и Нидерландами.

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      Варвара Кошечкина
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