Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 18 января 2023Мир

НАТО расширит присутствие на восточном фланге

НАТО обеспечит расширение боевых групп на восточном фланге в кратчайшие сроки

Фото: Lukas Barth / Reuters

НАТО в кратчайшие сроки обеспечит расширение боевых групп альянса на восточном фланге до бригадного уровня, заявил замгенсека военно-политического блока Мирча Джоанэ. Трансляция заседания Военного комитета доступна на сайте Североатлантического альянса.

«НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня», — заявил он, подчеркнув, что цель будет достигнута в самый короткий срок.

Также в ходе заседания Джоанэ сказал, что страны НАТО должны увеличить производство военной техники и боеприпасов для защиты Украины и обеспечения собственной безопасности.

Ранее замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что Москве больше не о чем договариваться с Западом. Он назвал попытки западных стран расширить НАТО подготовкой к войне с Россией.

26 декабря 2022 года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году. Генсек выразил уверенность, что процесс ратификации новых членов блока завершится своевременно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал действия России попыткой прекратить войну в Донбассе
В российском магазине обнаружили одежду с запрещенной символикой ЛГБТ
Москве предрекли дефицит одного вида новостроек
Норвегия открыла новое месторождение газа
Лавров заявил о предложенной помощи в организации прохода по Лачинскому коридору
Церковь Англии отказалась венчать однополые пары
Генсек ООН назвал ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Лавров высказался об отправке миссии ОДКБ на границу Армении и Азербайджана
Названы самые популярные ноутбуки в России
Рост цен в еврозоне замедлился
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.