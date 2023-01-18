НАТО расширит присутствие на восточном фланге
НАТО в кратчайшие сроки обеспечит расширение боевых групп альянса на восточном фланге до бригадного уровня, заявил замгенсека военно-политического блока Мирча Джоанэ. Трансляция заседания Военного комитета доступна на сайте Североатлантического альянса.
«НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня», — заявил он, подчеркнув, что цель будет достигнута в самый короткий срок.
Также в ходе заседания Джоанэ сказал, что страны НАТО должны увеличить производство военной техники и боеприпасов для защиты Украины и обеспечения собственной безопасности.
Ранее замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что Москве больше не о чем договариваться с Западом. Он назвал попытки западных стран расширить НАТО подготовкой к войне с Россией.
26 декабря 2022 года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году. Генсек выразил уверенность, что процесс ратификации новых членов блока завершится своевременно.