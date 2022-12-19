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23:26, 19 декабря 2022Мир

В Румынии появится боевая группа НАТО

Agerpres: парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО под руководством Франции

Фото: Unsplash

Парламент Румынии на заседании в понедельник, 19 декабря, решил сформировать на территории страны боевую группу союзников НАТО под руководством Франции. Об этом заявило агентство Agerpres.

«Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции», — отмечается в публикации.

Формирование НАТО появится в Румынии благодаря президенту страны Клаусу Йоханнису, который обратился с этой инициативой к парламенту. В документе он объяснил, что создание боевой группы увеличит оборонный потенциал Североатлантического союза,
укрепит стратегические отношения с Францией и улучшит диалог с Бельгией и Нидерландами.

В конце марта сообщалось, что НАТО создаст четыре новые боевые группы на востоке альянса — в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Франция выразила желание стать рамочной национальной структурой на территории Румынии.

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Марина Совина
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