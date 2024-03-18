США установили рекорд по поставкам нефти

Экспорт нефти из США в 2023 году достиг рекордных 4,1 млн баррелей в сутки

В 2023 году США установили рекорд по экспорту нефти — среднесуточные поставки составили 4,1 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на отчет управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США пишет ТАСС.

Этот показатель на 13 процентов (482 тысячи баррелей в сутки) больше, чем предыдущий максимум, достигнутый в 2022 году, говорится в документах организации. На рост поставок за рубеж повлияло наращивание объемов добычи — в прошлом году они выросли на 9 процентов в годовом выражении, до рекордных 12,9 миллиона баррелей в сутки.

Основной покупатель американской нефти — Нидерланды (652 тысячи баррелей в сутки, плюс 82 процента). В тройку основных направлений экспорта из США вошли также Китай (452 тысячи баррелей в сутки, плюс 50 процентов) и Южная Корея.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства спрогнозировали, что в первом квартале 2024 года среднесуточные объемы добычи нефти в мире могут сократиться на 870 тысяч баррелей в сравнении с октябрем-декабрем 2023-го. По мнению экспертов, на снижение нефтедобычи могут повлиять неблагоприятные погодные условия в некоторых регионах, а также новые сокращения добычи в странах ОПЕК+.