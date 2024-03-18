Стало известно о намерении Пашиняна передать Азербайджану территории

Премьер Армении Пашинян рассказал о намерении передать Азербайджану четыре села

Премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в Тавушском районе и рассказал жителям о необходимости вернуть села Азербайджану. Подробности встречи на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал журналист Воскан Саркисян.

«Премьер-министр Никол Пашинян 18 марта, встретился в Доме культуры Воскепара с жителями сел Воскепар, Баганис и Воскеван. Если Раньше Пашиняна в Воскепаре принимали тепло, то на этот раз его приняли очень холодно, даже недружелюбно. Когда Пашинян вошел в зал, половина присутствующих не встала с места», — написал журналист.

Пашинян, как сообщает Саркисян, рассказал жителям о необходимости передачи населенных пунктов Тавушского района в пользу Баку, добавив, что в ином случае начнется война, в которой на стороне Азербайджана выступит Турция.

Ранее Никол Пашинян оценил атмосферу на переговорах с Баку как не очень позитивную. Пашинян отказался раскрывать подробности переговорного процесса. По его мнению, некоторые комментарии могут помешать нормализации обстановки.