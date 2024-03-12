Пашинян оценил атмосферу на переговорах с Баку как не очень позитивную

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил атмосферу на переговорах с Баку как не очень позитивную. Его слова приводит ТАСС.

«Потому что в этой комнате не очень-то позитивная атмосфера», — сказал он. Пашинян отказался раскрывать подробности переговорного процесса. По его мнению, некоторые комментарии могут помешать нормализации обстановки.

12 марта сообщалось, что Армения и Азербайджан смогли договориться об обмене случайно перешедшими границу военными, которые не совершали преступлений. Пашинян и азербайджанский президент на одной из встреч подтвердили это.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что у Еревана есть возможность заключить мирное соглашение с Баку. Как он утверждал, народы стран нуждаются в мире. Мирзоян допустил, что стороны придут к соответствующему соглашению.