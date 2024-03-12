Армения и Азербайджан договорились об обмене заблудившимися военными

Баку и Ереван обменяются случайно перешедшими границу военными

Ереван и Баку договорились, что обменяются случайно перешедшими границу военными, которые не совершали преступлений. Об обмене военнослужащими рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Очень давно с Азербайджаном была достигнута договоренность, что те военнослужащие, которые заблудились и оказались на сопредельной стороне, возвращаются на родину. Мы с президентом (Азербайджана Ильхамом — прим "Ленты.ру") Алиевым подтвердили на одной из встреч, что Армения и Азербайджан вернут тех солдат, которые случайно пересекли государственную границу и не совершили на сопредельной стороне преступлений», — заявил он.

28 февраля Служба национальной безопасности Армении задержала солдата Вооруженных сил Азербайджана, который пересек границу в районе села Тех Сюникской области. Против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за нелегальное пересечение госграницы и ношение оружия.

В марте стало известно, что военнослужащего передадут обратно Азербайджанской стороне. По заверениям представителей Баку, мужчина заблудился из-за плохой погоды.