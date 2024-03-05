В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

Ереван передаст Баку пересекшего с оружием границу азербайджанского солдата

Ереван передаст Баку азербайджанского военного, пересекшего армяно-азербайджанскую границу с оружием. О судьбе солдата сообщили РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

28 февраля стало известно о задержании солдата Вооруженных сил Азербайджана на территории Сюникской области. Как раскрыли в Службе нацбезопасности республики, при нем был найден автомат АКМ с одним магазином.

В Баку заявили, что военнослужащий заблудился из-за плохой погоды. После задержания в его отношении армянской стороной было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за нелегальное пересечение госграницы и ношение оружия. Позднее Следственный комитет республики заявил о прекращении дел против азербайджанского солдата.

Передать военного азербайджанской стороне Ереван планирует днем 5 марта.

Ранее в парламенте Азербайджана предложили провести военную операцию в Армении для присоединения к республике восьми сел. Соответствующее заявление сделал депутат Фазаил Агамалы. При этом он назвал политику Баку миролюбивой и основанной на общечеловеческих ценностях.