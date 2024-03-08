В Армении допустили возможность заключить мир с Азербайджаном

Глава МИД Армении Мирзоян допустил заключение мира с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что у страны есть возможность заключить мирное соглашение с Азербайджаном. Его слова приводит агентство Anadolu.

Мирзоян подчеркнул, что народы Армении и Азербайджана нуждаются в мире. Он допустил, что страны придут к соответствующему соглашению.

«Как и другие народы мира, наши народы заслуживают мира, и никто из нас не обречен на вечную вражду. Сейчас у нас действительно есть возможность для достижения мира», — заявил глава МИД Армении.

Министр добавил, что дата новой встречи с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пока не выбрана. Однако стороны непрерывно поддерживают контакт.

Ранее Азербайджан призвал Армению отказаться от территориальных претензий ради мира. С таким заявлением выступил Байрамов.