Азербайджан призвал Армению отказаться от территориальных претензий ради мира

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Ереван должен отказаться от претензий ради мира

Ереван должен отказаться от территориальных претензий к Азербайджану ради достижения мира на Южном Кавказе. Об этом призыве на встрече с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Серимом заявил глава азербайджанского дипломатического ведомства Джейхун Байрамов, сообщается в пресс-релизе МИД Азербайджана.

«На встрече министр Джейхун Байрамов проинформировал турецкую сторону о недавних шагах в направлении мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Министр подчеркнул важность отказа Армении от посягательств на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана для установления мира и стабильности в регионе», — говорится в публикации.

Ранее в Баку рассказали об оккупации Ереваном восьми азербайджанских сел. Как заявил депутат парламента Азербайджана Фазаил Агамалы, власти республики должны провести в Армении военную операцию, чтобы восстановить территориальную целостность страны.

В начале марта МИД Азербайджана уже предъявлял Еревану требования, выполнение которых может способствовать успеху переговорного процесса. По словам Байрамова, для заключения мирных соглашений власти Армении должны прекратить наращивать тяжелое вооружение и отказаться от агрессивной риторики.