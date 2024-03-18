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12:14, 18 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о нехватке десятков военных бригад в ВСУ

Forbes: Киев вынужденно отправил в Работино недооснащенное подразделение ВСУ

Фото: Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает десятков военных бригад. Об отправке украинского подразделения без оснащения новой тяжелой техникой в район села Работино пишет Forbes.

Уточняется, что у населенного пункта находятся 65-я и 82-я бригады ВСУ, а 47-я была отправлена под Авдеевку. По данным Forbes, недавно под Работино направили 141-ю бригаду украинской армии, сформированную в начале июня 2023 года. При этом подразделение оснащено старой техникой.

Предполагается, что 141-я бригада испытывает нехватку артиллеристов, инженеров и танкистов. «Но это всего лишь одна бригада в армии, у которой их должно быть 100. Нехватка живой силы на Украине, вероятно, исчисляется десятками бригад», — сказано в материале.

Ранее заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что Россия способна давить на войска Украины, так как накопила достаточно ресурсов. По его словам, украинским военным приходится окапываться на ряде направлений, в том числе на авдеевском.

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      Кристина Есикова
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