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10:57, 18 марта 2024Мир

Стало известно о строительстве самой большой базы НАТО в Европе возле Украины

TVR: на юго-востоке Румынии возводится самая большая база НАТО в Европе

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На юго-востоке Румынии планируется создание самой большой базы НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану». Об этом сообщает румынский телеканал TVRinfo.

Как сообщается, в населенном пункте Михаил Когэлничану на юго-востоке страны начались работы по расширению уже существующего здесь военного комплекса. Общая площадь объекта после реконструкции составит 2,8 тысячи гектаров. Объем инвестиций румынского правительства в расширение объекта составит 2,5 миллиарда евро.

«База будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году. По некоторым данным, по итогам этого периода комплекс "Когэлничану" станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе», — заявил командир базы Николае Крецу. По предварительным оценкам, на территории базы смогут разместиться до 10 тысяч военнослужащих стран альянса вместе с семьями и вспомогательным персоналом. Отмечается, что американские войска используют базу «Михаил Когэлничану» с 1999 года.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис решил баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Он добавил, что страны Восточной Европы вносят значимый вклад в процесс принятия ключевых решений альянса.

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      Юрий Леонов
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