Стало известно о возможном расколе в рядах британских консерваторов

Guardian: британские консерваторы обсуждают возможный раскол перед выборами

Ряд представителей Консервативной партии Великобритании обсуждают возможный раскол в партии перед предстоящими парламентскими выборами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в партии.

Как отмечается, ряд высокопоставленных консерваторов опасаются возможного раскола из-за вероятности худшего результата в истории на парламентских выборах. Сообщается, что претендентом на лидерство в партии может стать спикер Палаты общин Пенни Мордаунт, которая планирует провести ряд встреч с местными партийными лидерами. Также источники назвали в числе возможных кандидатов министра обороны Соединенного королевства Гранта Шаппса.

«Безумие этой партии и некоторых моих коллег никогда не перестанет меня удивлять. Поэтому я боюсь, что, возможно, ситуация вот-вот выйдет из-под контроля и начнется борьба за лидерство», — заявил один из бывших британских министров в разговоре с изданием. В свою очередь, действующий премьер-министр Риши Сунак совместно с министрами провели ряд встреч с парламентариями на выходных.

Ранее бывший премьер Британии Лиз Трасс назвала Запад обреченным. По мнению Трасс, если консерваторы не перехватят инициативу у левых, то «Запад обречен».