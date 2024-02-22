Экс-премьер Британии Лиз Трасс назвала Запад обреченным из-за усиления левых

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что во многих странах мира к власти пришли левые. Об этом она высказалась в интервью американскому телеканалу Fox News.

По мнению Трасс, если консерваторы не перехватят инициативу у левых, то «Запад обречен». «Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», — отметила она.

В качестве примера британский экс-премьер указала пропалестинские акции по всему миру и проблемы с нелегальной миграцией. По ее словам, даже в Британии, где у власти стоят консерваторы, «левые успешно используют суды» для препятствия депортации нелегальных мигрантов. Трасс также призвала бороться «с пагубными идеями левых».

Лиз Трасс объявила о своей отставке 20 октября 2022 года. Политик признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал рекордно коротким в истории Великобритании — 45 дней.