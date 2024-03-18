Строители заселились в квартиру петербуржцев

Владелица квартиры в петербургском ЖК обнаружила живущих в квартирах рабочих

Жительница Петербурга заявила, что строители проживали в квартире, которую она купила в одном из жилых комплексов города. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Владелица недвижимости рассказала, что ее семья решила принять участие в долевом строительстве в ЖК «Янинский лес», расположенном в Ленинградской области. Заселения в новое жилье с мужем и детьми она ждала в съемной квартире неподалеку от объекта. Сначала женщину насторожило, что почти каждый день в окнах строящейся недвижимости горел свет, а после она узнала, что других жильцов, в отличие от нее, уведомили о завершении строительства.

Попав в квартиру, хозяйка обнаружила, что в ней проживают семь рабочих, которые разложили по комнатам матрасы и организовали небольшую кухню, где готовили себе еду. На стенах от готовки при этом были видны пятна жира, а по углам был разбросан мусор.

В чате с соседями россиянка сообщила, что изначально застройщик отрицал, что строители проживают в квартирах, пока она не увидела их своими глазами. Однако после того, как собственница убедилась в обратном, сотрудники компании вызвали прораба, который извинился перед женщиной и оплатил уборку помещения. Хозяйка убеждена, что квартира не была сдана в срок именно из-за проживавших в ней рабочих.

В декабре аналогичная ситуация произошла в Москве — там рабочие заселились в ЖК бизнес-класса «Новое Внуково».