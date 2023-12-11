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18:05, 11 декабря 2023Среда обитания

Строители заселились в квартиры москвичей

Владелец недвижимости в московском ЖК обнаружила живущих в квартирах рабочих

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Москвы заявила, что строители проживали в купленной ей в одном из столичных ЖК квартире. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Речь идет о ЖК бизнес-класса «Новое Внуково». Женщина рассказала, что застройщик сорвал сроки сдачи объекта, поэтому ей пришлось ждать ключей от квартиры полгода.

Владелец недвижимости решила приехать в ЖК, чтобы проверить, как идут работы. По словам женщины, на входе ее встретил проживающий в квартире рабочий. На кухне она обнаружила электроплитки строителей, жир от которых въелся в ламинат, на подоконниках находилась посуда, а по всей квартире были разбросаны вещи.

По словам москвички, всего в квартире могли проживать десять человек. Другие жители ЖК рассказали, что видели рабочих в разных корпусах, а иногда они занимают по несколько квартир.

Ранее в Петербурге в ЖК «Английская миля» нечистотами затопило семь подъездов. Авария произошла из-за засора в трубе. Местный житель снял произошедшее на видео. Он спускается по лестнице в подвал, где грязная вода достигла практически уровня дверной ручки.

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      Мария Черкасова
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