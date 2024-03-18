Суд арестовал россиянку за подготовку поджога на железной дороге

В Крыму арестовали россиянку за подготовку поджога на железной дороге

В Крыму арестовали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Киевский районный суд Симферополя отправил девушку в СИЗО на два месяца.

Утверждается, что девушка намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с целью помешать военным перевозкам. В отношении нее возбуждено уголовное дело о теракте. Также ее подозревают в причастности к госизмене. Гражданка России была выявлена спецслужбами в Симферополе в ходе оперативных мероприятий. Она получила задание от Службы безопасности Украины (СБУ) совершить теракт на Крымской железной дороге. Силовики изъяли у нее самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской, содержащей обсуждение планируемого преступления с украинским координатором.