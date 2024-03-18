ФСБ выявила готовившую теракт в Крыму россиянку

ФСБ задержала в Крыму россиянку за подготовку поджога на железной дороге для СБУ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей российского ведомства.

Женщина намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с целью помешать военным перевозкам. В отношении нее возбуждено уголовное дело о теракте. Также ее подозревают в причастности к госизмене.

Гражданка России 1999 года рождения была выявлена спецслужбами в Симферополе в ходе оперативных мероприятий. Она получила задание от Службы безопасности Украины (СБУ) совершить теракт на Крымской железной дороге. Силовики изъяли у нее самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской, содержащей обсуждение планируемого преступления с украинским координатором.

14 марта сообщалось, что ФСБ задержала в Санкт-Петербурге членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые собирались отравить гуманитарную помощь, направляемую в зону специальной военной операции для руководства батальона «Эспаньола» и сотрудничающих с ним волонтеров.