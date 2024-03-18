Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 18 марта 2024Силовые структуры

Задержанная ФСБ россиянка приготовила «бандеросмузи» для теракта в Крыму

ФСБ: россиянка приготовила «бандеросмузи» для поджога на железной дороге в Крыму
Начало событий в новости ФСБ выявила готовившую теракт в Крыму россиянку

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанная сотрудниками ФСБ при подготовке теракта 24-летняя россиянка приготовила смесь под названием «бандеросмузи», чтобы совершить поджог на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает «РГ».

Женщина записала видеоролик, на котором показывает бутылку из-под минералки, наполненную мутной жидкостью. Она говорит, что готова протестировать «бандеросмузи».

Ранее 18 марта ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. Она планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге с целью помешать военным перевозкам. В отношении нее возбуждено уголовное дело о теракте. Также ее подозревают в причастности к госизмене.

Силовики изъяли у нее самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской, содержащей обсуждение планируемого преступления с украинским координатором.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

      В Кремле разъяснили слова Путина об обмене Навального

      Талибы нанесли удары по Пакистану

      На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

      Трамп нанял обвинявшегося в связях с Россией советника

      МИД Франции прокомментировал результаты выборов президента в России

      Песков назвал уникальным результат Путина на прошедших выборах президента России

      Президент Молдавии назвала провокацией удар по вертолету в Приднестровье

      Песков назвал абсурдными призывы не признавать законность выборов в России

      Задержанная ФСБ россиянка приготовила «бандеросмузи» для теракта в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше