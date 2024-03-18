Задержанная ФСБ россиянка приготовила «бандеросмузи» для теракта в Крыму

ФСБ: россиянка приготовила «бандеросмузи» для поджога на железной дороге в Крыму

Задержанная сотрудниками ФСБ при подготовке теракта 24-летняя россиянка приготовила смесь под названием «бандеросмузи», чтобы совершить поджог на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает «РГ».

Женщина записала видеоролик, на котором показывает бутылку из-под минералки, наполненную мутной жидкостью. Она говорит, что готова протестировать «бандеросмузи».

Ранее 18 марта ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. Она планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге с целью помешать военным перевозкам. В отношении нее возбуждено уголовное дело о теракте. Также ее подозревают в причастности к госизмене.

Силовики изъяли у нее самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской, содержащей обсуждение планируемого преступления с украинским координатором.