Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 14 марта 2024Силовые структуры

ФСБ сорвала планы теракта против командиров батальона «Эспаньола»

Ячейка РДК планировала теракты против командиров батальона «Эспаньола»
Начало событий в новости Планировавшие отравить гумпомощь для СВО члены РДК попали на видео

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Члены петербургской ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) готовили теракты против руководства батальона «Эспаньола» и сотрудничающих с ним волонтеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрывы планировались по заданию украинской разведки. ФСБ сорвала эти планы, задержав четверых подозреваемых. Появилось оперативное видео с ними.

По данным ФСБ, члены РДК намеревались отравить с помощью яда больше тысячи человек. Они использовали высокотоксичное химическое вещество, полученное ими от украинской разведки. На преступление члены РДК согласились за награду.

Кроме того, подозреваемые снимали для украинских спецслужб объекты транспортной системы, топливо-энергетического комплекса и оборонной промышленности Петербурга и Ленинградской области для атаки беспилотниками.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористической деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      Губернатор опубликовал кадры последствий атаки на Белгород

      Ряд стран ЕС выступили против использования российских активов для снарядов ВСУ

      Хинштейн предупредил об угрозе резкого падения выручки «Почты России»

      В Тбилиси произошел взрыв

      Установлено скрытое распространение туберкулеза по всему миру

      Врач развеял популярный миф о посуде с антипригарным покрытием

      В США заявили о неспособности Украины выстоять с новым пакетом помощи

      В России объяснили отношение Украины к мирным переговорам

      В Петербурге музыканта задержали за расклейку порочащих власть плакатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше