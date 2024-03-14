ФСБ сорвала планы теракта против командиров батальона «Эспаньола»

Ячейка РДК планировала теракты против командиров батальона «Эспаньола»

Планировавшие отравить гумпомощь для СВО члены РДК попали на видео

Начало событий в новости Планировавшие отравить гумпомощь для СВО члены РДК попали на видео

Члены петербургской ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) готовили теракты против руководства батальона «Эспаньола» и сотрудничающих с ним волонтеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрывы планировались по заданию украинской разведки. ФСБ сорвала эти планы, задержав четверых подозреваемых. Появилось оперативное видео с ними.

По данным ФСБ, члены РДК намеревались отравить с помощью яда больше тысячи человек. Они использовали высокотоксичное химическое вещество, полученное ими от украинской разведки. На преступление члены РДК согласились за награду.

Кроме того, подозреваемые снимали для украинских спецслужб объекты транспортной системы, топливо-энергетического комплекса и оборонной промышленности Петербурга и Ленинградской области для атаки беспилотниками.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористической деятельности.