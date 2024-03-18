Среда обитания
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12:41, 18 марта 2024Среда обитания

Сугробы растаяли и затопили дома в российском городе

Талая вода затопила подъезды жилых домов в Нефтеюганске

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жители Нефтеюганска пожаловались на затопленные водой подъезды и подходы к ним. Публикация с претензиями недовольных людей появилась в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

«Из года в год одно и то же. Неужели УК (управляющая компания — прим. «Ленты.ру») не может решить эту проблему раз и навсегда. В подъезде вода стоит, накидают досок и ходим по этим доскам, как первобытные», — говорится в публикации. С жалобами обратились жители первого подъезда дома 38 микрорайона 8А, а также жильцы дома 14 третьего микрорайона.

В Жилстройнадзоре Югры заявили, что вода в подъездах появилась из-за таяния сугробов, и отметили, что УК «положила трап для прохода». Недовольным жителям города предложили направить на управляющую компанию жалобу. При этом одна из местных жительниц заявила, что вода появляется, поскольку в этом году в микрорайоне практически не чистят снег, «видимость одну делают».

Ранее стало известно, что жители Воронежа через суд добились выплаты двух миллионов рублей у управляющей компании после аварии, когда в результате разрыва трубы стояка в доме затопило несколько квартир.

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      Мария Черкасова
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