Россияне отсудили миллионы рублей у управляющей компании

В Воронеже управляющая компания выплатила ₽2 млн владельцам затопленных квартир

Воронежцы отсудили два миллиона рублей у управляющей компании. Добровольно возмещать ущерб жильцам обслуживающая организация не спешила, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Коммунальная авария произошла в центре города в 2023 году. В результате разрыва трубы стояка в доме затопило несколько квартир. Взыскать убытки за ремонт с УК в мирном порядке собственникам не удалось. За компенсацией россияне обратились в суд. Экспертиза подтвердила вину обслуживающей организации, однако решение суда выплаты не ускорило.

Добиться возмещения убытков стало возможно только после ареста счетов компании. Спустя неделю УК полностью расплатилась с пострадавшими от залива жильцами. Запоздалая реакция стоила коммунальщикам дополнительных 200 тысяч рублей исполнительского сбора.

Ранее в другом российском городе, Нижнем Новгороде, жильцы одного из домов на месяц остались в залитых квартирах из-за пропавшего соседа. Устранить причину затопления не позволила запертая дверь. Вскрыть квартиру без разрешения хозяина коммунальщики отказываются. Ни владелец жилплощади, ни его родственники не объявляются там четвертый год.