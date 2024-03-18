Осужденную за секс с 10-летним учеником 77-летнюю учительницу освободили

В Австралии освобождена 77-летняя учительница, осужденная за секс с учеником

В Австралии освободили бывшую школьную учительницу, осужденную за половое насилие над 10-летним учеником. Об этом сообщает Nine News.

77-летняя Гэй Грант отбывала тюремное наказание по обвинению в незаконных сексуальных отношениях между взрослым и ребенком. В декабре 2022 года ее приговорили к шести годам и девяти месяцам лишения свободы. Она провела за решеткой менее 15 месяцев.

Преступление, в котором ее обвиняли, было совершено в 1970-е годы, когда Грант работала в школе. Пострадавший, которому тогда было 10 лет, пожаловался ей, что его травят другие школьники. В течение следующих двух лет он и Грант регулярно встречались. Сначала она сажала его на колени и ласкала, позднее начала целовать и наконец — заниматься с ним сексом.

Грант освободили под залог после судебного решения по делу Хельги Лэм — другой австралийской учительницы, которую обвиняли в аналогичном преступлении, совершенном в 1970-е годы. Она доказала, что в то время законодательство Австралии не запрещало секс между взрослыми женщинами и детьми. Суду пришлось признать, что она действительно не нарушала закон и потому не подлежит наказанию.

Апелляционный суд, рассматривавший обращение Грант, рекомендовал освободить и ее. В судебном решении утверждается, что Грант, скорее всего, сможет добиться полной отмены приговора на основании тех же аргументов, которые использовала Лэм.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор учительнице математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. 30-летняя Виктория Фаулер признала себя виновной по двум пунктам обвинения.