Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:32, 18 марта 2024Из жизни

Осужденную за секс с 10-летним учеником 77-летнюю учительницу освободили

В Австралии освобождена 77-летняя учительница, осужденная за секс с учеником

Фото: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»

В Австралии освободили бывшую школьную учительницу, осужденную за половое насилие над 10-летним учеником. Об этом сообщает Nine News.

77-летняя Гэй Грант отбывала тюремное наказание по обвинению в незаконных сексуальных отношениях между взрослым и ребенком. В декабре 2022 года ее приговорили к шести годам и девяти месяцам лишения свободы. Она провела за решеткой менее 15 месяцев.

Преступление, в котором ее обвиняли, было совершено в 1970-е годы, когда Грант работала в школе. Пострадавший, которому тогда было 10 лет, пожаловался ей, что его травят другие школьники. В течение следующих двух лет он и Грант регулярно встречались. Сначала она сажала его на колени и ласкала, позднее начала целовать и наконец — заниматься с ним сексом.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Грант освободили под залог после судебного решения по делу Хельги Лэм — другой австралийской учительницы, которую обвиняли в аналогичном преступлении, совершенном в 1970-е годы. Она доказала, что в то время законодательство Австралии не запрещало секс между взрослыми женщинами и детьми. Суду пришлось признать, что она действительно не нарушала закон и потому не подлежит наказанию.

Апелляционный суд, рассматривавший обращение Грант, рекомендовал освободить и ее. В судебном решении утверждается, что Грант, скорее всего, сможет добиться полной отмены приговора на основании тех же аргументов, которые использовала Лэм.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор учительнице математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. 30-летняя Виктория Фаулер признала себя виновной по двум пунктам обвинения.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о своей мечте

      Путин счел неожиданными результаты выборов в новых регионах России и Крыму

      Известная 55-летняя супермодель снялась в купальнике

      Путин допустил создание санитарной зоны у приграничья на Украине

      Путин допустил участие Франции в урегулировании по Украине

      Путин высказался о возможном конфликте России и НАТО

      Путин высказался о политической ситуации в США

      Путин похвалил оппозицию за призывы голосовать в полдень

      Путин порассуждал об олимпийском перемирии

      В США сообщили о раздражении Байдена на своих помощников из-за ограничений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше