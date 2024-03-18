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13:22, 18 марта 2024Мир

Трамп нанял обвинявшегося в связях с Россией советника

WP: Трамп назначил советником штаба обвинявшегося в связях с Россией Манафорта
Пол Манафорт

Пол Манафорт. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп нанял советником своего предвыборного штаба обвинявшегося в связях с Россией Пола Манафорта. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в штабе Трампа.

Как сообщает WP, участие Манафорта в кампании будет связано с подготовкой к съезду Республиканской партии в июле и сбором средств для последующей кампании. В то же время Манафорт и штаб Трампа отказались комментировать информацию о назначении.

Издание отмечает, что Манафорт был главой предвыборного штаба бизнесмена летом 2016 года, а затем попал под следствие по возможному вмешательству России в результаты голосования. По версии следствия, его участие в предвыборной кампании и близость к Трампу якобы дали России возможность повлиять на исход выборов. Советник был осужден за налоговое и банковское мошенничество, но помилован в конце президентского срока Трампа.

Ранее Трамп назвал победу действующего президента США Джо Байдена предпочтительной для России. Он уточнил, что после прихода к власти Байден одобрил «Северный поток».

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      Юрий Леонов
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