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04:13, 25 февраля 2024Мир

Трамп назвал победу Байдена предпочтительной для России

Трамп согласился с Путиным, что Байден для РФ предпочтительнее как президент США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Победа Джо Байдена на президентских выборах в США предпочтительнее для России, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Во время выступления в Вашингтоне он согласился с президентом России Владимиром Путиным в том, что Байден для России предпочтительнее как президент США. Как указал Трамп, он много раз общался с Путиным и был с ним в хороших отношениях.

«На днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен. Я согласен, потому что, знаете, я покончил с "Северным потоком". Никто никогда не слышал о "Северном потоке"? Это самый большой газопровод в мире», — отметил Трамп.

Политик уточнил, что после прихода к власти Байден одобрил «Северный поток» и «убил» трубопровод Keystone на границе с Канадой.

Ранее Путин назвал Байдена лучшим для России президентом США. По словам главы государства, Байден более опытный и прогнозируемый. В то же время он подчеркнул, что Россия будет работать с любым лидером США.

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      Марина Совина
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