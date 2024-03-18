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14:31, 18 марта 2024Культура

Цискаридзе высказался об отмене концертов российских артистов за границей

Цискаридзе призвал российских артистов гастролировать по родной стране

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Артист балета и педагог, телеведущий и народный артист России Николай Цискаридзе высказался об отмене концертов российских артистов за рубежом. Его цитирует ТАСС.

По мнению исполняющего обязанности ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, это временное явление. Балетмейстер также призвал артистов гастролировать по территории России. «У нас такая огромная страна, ездите по нашей стране, пожалуйста», — сказал он.

Ранее Цискаридзе призвал не обращать внимания на отмену русской культуры в недружественных странах. Он заявил, что без русского искусства все равно ничего не будет возможно.

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      Варвара Кошечкина
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