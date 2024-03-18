Цискаридзе высказался об отмене концертов российских артистов за границей

Цискаридзе призвал российских артистов гастролировать по родной стране

Артист балета и педагог, телеведущий и народный артист России Николай Цискаридзе высказался об отмене концертов российских артистов за рубежом. Его цитирует ТАСС.

По мнению исполняющего обязанности ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, это временное явление. Балетмейстер также призвал артистов гастролировать по территории России. «У нас такая огромная страна, ездите по нашей стране, пожалуйста», — сказал он.

Ранее Цискаридзе призвал не обращать внимания на отмену русской культуры в недружественных странах. Он заявил, что без русского искусства все равно ничего не будет возможно.