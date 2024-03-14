Цискаридзе заявил, что без русского искусства ничего не будет возможно

Артист балета и педагог, телеведущий и народный артист России Николай Цискаридзе призвал не обращать внимания на отмену русской культуры в недружественных странах. Его слова приводит РИА Новости.

Исполняющий обязанности ректора Академии Русского Балета имени А. Я. Вагановой заявил, что без русского искусства все равно ничего не будет возможно. «Просто они сейчас хотят тратить деньги на себя. Ну пусть тратят, это их проблемы», — объяснил балетмейстер.

Цискаридзе добавил, что отечественным деятелям культуры есть куда ездить и чем заниматься.

Ранее артист балета высказался о скандальных заявлениях актера Никиты Кологривого.

В феврале японский театральный режиссер Мотои Миура раскрыл отношение соотечественников к русской культуре.