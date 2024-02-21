Японский режиссер раскрыл отношение соотечественников к русской культуре

Режиссер Мотои Миура: для японцев традиционно интересоваться русской культурой

Японский театральный режиссер Мотои Миура раскрыл отношение соотечественников к русской культуре. Его слова приводят «Известия».

Миура заявил, что для японцев традиционно интересоваться русской культурой, в особенности литературой. «У нас есть список произведений, которые обязательны к прочтению по школьной программе. В него входят русские писатели. Например, Достоевского изучают в школе», — отметил он.

По словам режиссера, также популярностью у японцев пользуется русский балет. Он предположил, что его соотечественников также мог бы заинтересовать современный русский театр.

Миура подчеркнул, что отношение простых жителей страны к России не изменилось. «У нас не объявляют бойкот русской культуре», — пояснил он.

Ранее известная телеведущая раскрыла отношение жителей Латинской Америки к россиянам.