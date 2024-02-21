Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:02, 21 февраля 2024Культура

Японский режиссер раскрыл отношение соотечественников к русской культуре

Режиссер Мотои Миура: для японцев традиционно интересоваться русской культурой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Японский театральный режиссер Мотои Миура раскрыл отношение соотечественников к русской культуре. Его слова приводят «Известия».

Миура заявил, что для японцев традиционно интересоваться русской культурой, в особенности литературой. «У нас есть список произведений, которые обязательны к прочтению по школьной программе. В него входят русские писатели. Например, Достоевского изучают в школе», — отметил он.

По словам режиссера, также популярностью у японцев пользуется русский балет. Он предположил, что его соотечественников также мог бы заинтересовать современный русский театр.

Миура подчеркнул, что отношение простых жителей страны к России не изменилось. «У нас не объявляют бойкот русской культуре», — пояснил он.

Ранее известная телеведущая раскрыла отношение жителей Латинской Америки к россиянам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России. Почему они испугались санкций США?

      Появилось фото найденного на Кубани дрона с перевернутым гербом Украины

      Певцу Майданову дали 15 лет с конфискацией от Украины за песню

      Британский футболист показал установленный под кожу дефибриллятор

      36-летняя Самбурская раскрыла секреты красоты

      В QIWI рассказали о работе после отзыва лицензии у банка

      Россиянин заминировал машину родственника огнетушителем

      В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины

      В России 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую

      Олени-зомби захватили США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше