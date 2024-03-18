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19:38, 18 марта 2024Путешествия

Турист поехал в священное место в Гималаях и не выжил

Турист из Индии поехал в священное место Муктинатх в Гималаях и не выжил

Фото: Greg Willis / Wikimedia

Турист из Индии поехал в священное место Муктинатх в Гималаях, почувствовал себя плохо из-за горной болезни и не выжил. Подробностями истории поделилось издание myRepublica.

По данным источника, 83-летний житель Хайдарабада по имени Б. Нараян прибыл в Муктинатх с дочерью, родственниками и группой других туристов в субботу, 16 марта. В отеле, куда приехал индиец после посещения достопримечательности, у него начались проблемы с дыханием. Мужчину доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

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Отмечается, что это уже второй подобный случай среди паломников, навещающих священное место, за последний месяц.

Ранее австралийский турист собрался покорить древний вулкан Килиманджаро в Африке, оказался в 100 метрах от вершины горы, но не смог достичь цели. Он почувствовал себя плохо из-за горной болезни и не выжил.

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      Марина Черняк
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