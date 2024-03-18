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16:52, 18 марта 2024Путешествия

Туристка упала с верблюда, сломала ребра и получила миллионный счет за лечение

Туристка упала с верблюда и получила счет за лечение в 100 тысяч долларов

Фото: Jakub Jacobsky / Unsplash

Туристка из Австралии упала с верблюда в Марокко и получила счет за лечение в размере 100 тысяч долларов (около 9,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Yahoo News Australia.

Инцидент произошел в пустыне Сахара с 63-летней Кэрол Хакер, которая отправилась в кругосветное путешествие с племянницей Оливией. В результате падения женщина сломала шесть ребер, ключицу, левое запястье, а также проколола легкое. Хакер призналась, что испытала самую сильную боль в жизни.

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Путешественница провела 11 дней в марокканской больнице, затем ей выставили огромный счет за медицинские услуги и репатриировали в Австралию для операции. Как пишет издание, дальновидная австралийка перед поездкой купила страховой полис за 812 долларов у компании, которая оплатила почти все издержки.

Ранее другой австралийский турист попал в аварию на мотоцикле на Бали и задолжал за лечение 370 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей) из-за одной ошибки.

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      Марина Черняк
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