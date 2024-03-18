Cumhuriyet: долги турецких отелей перед банками достигли 10 миллиардов долларов

Туристов предупредили о возможном массовом закрытии отелей в Турции из-за того, что их долги перед банками достигли 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet со ссылкой на представителей турбизнеса.

Как пишет издание, недавно Министерство культуры и туризма Турции и Турецкий статистический институт заявили, что в 2023 году в сфере туризма был побит рекорд — в страну приехало более 56 миллионов путешественников. Несмотря на это, по словам представителей отрасли, развитие туризма «вызывает тревогу». Эксперты отметили, что после пандемии опасность отъема гостиниц банками возросла из-за истечения срока действия договоров лояльности.

«70-75 процентов отелей заложены у банков. Они говорят владельцам, чтобы они продали свои гостиницы и рассчитались с долгами», — отмечается в материале.

Cumhuriyet также уточняет, что в настоящее время в турецких отелях работают почти 500 тысяч человек и в секторе наблюдается серьезный отток рабочих мест.

Однако российские туроператоры опровергли информацию о том, что туристам в Турции может не хватать отелей. «Никакой информации о закрытии отелей, с которыми мы сотрудничаем, не поступало. Тем более речь не может идти о массовом прекращении работы гостиниц», — рассказал изданию TourDom представитель туроператора «Интурист».

Ранее сообщалось, что весной 2024 года Турция стала самым выгодным направлением для поездок. Отдых в этот период обойдется в 70-80 тысяч рублей за двоих в четырехзвездочном отеле и в 150 тысяч рублей — в гостинице с системой «все включено».

