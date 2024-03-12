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15:05, 12 марта 2024Путешествия

Раскрыты самые дешевые направления для пляжного отдыха весной

«Радиоточка НСН»: самым выгодным направлением для отдыха весной стала Турция

Фото: Unsplash

Турция стала самой дешевой страной для пляжного отдыха весной. Выгодные направления для российских путешественников «Радиоточке НСН» раскрыл генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По словам специалиста, отпуск в Турции весной 2024 года обойдется в 70-80 тысяч рублей за двоих в четырехзвездочном отеле и в 150 тысяч рублей — в гостинице с системой «все включено». Помимо этого, в числе доступных стран Арутюнов назвал Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) и Шри-Ланку.

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Эксперт посоветовал россиянам, которым предстоят перелеты с пересадками, выписывать авиабилеты одним бланком. По его словам, это позволит гарантировать, что в случае задержки перевозчик отправит туриста по месту назначения за свой счет.

«Если у вас билет выписан одним бланком, то авиакомпания обязана вас отправить любым ближайшим рейсом, если произошел такой сбой стыковки», — пояснил Арутюнов.

Россиянки включили Турцию в перечень наиболее безопасных стран для отдыха с подругами. В список также вошли Белоруссия, ОАЭ и страны Евросоюза.

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      Мария Борисова
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