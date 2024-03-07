Россиянки назвали самые безопасные страны для поездок с подругами

Россиянки назвали Белоруссию самой безопасной страной для поездок с подругами

Россиянки назвали самые безопасные, с их точки зрения, страны для женского туризма. Своим мнением они поделились с экспертами сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, соответствующий рейтинг поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Лидером списка самых безопасных стран для поездок с подругами стала Белоруссия, за которую отдали голос 45 процентов опрошенных путешественниц. Она опередила ОАЭ и государства Европы — на эти направления пришлось по 24 процента ответов.

Среди азиатских стран лидирует Таиланд (16 процентов). За Китай проголосовало 12 процентов участниц опроса, а за Шри-Ланку — семь процентов.

Кроме того, 13 процентов россиянок признались, что охотно бы отправились с подругами на отдых в Турцию. Грузию выбрали восемь процентов опрошенных, Узбекистан — пять процентов, Египет — четыре процента. Также в списке самых безопасных направлений для женского туризма были названы Япония и Норвегия.

Уточняется, что в рамках исследования в преддверии 8 Марта было опрошено более трех тысяч пользовательниц соцсетей и мессенджеров.

Ранее жительницы России признались в нежелании проводить отпуск вместе с семьей и детьми. По данным аналитиков сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», больше половины опрошенных женщин не чувствуют себя отдохнувшими после таких поездок.