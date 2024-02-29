Россиянам назвали идеальные подарки на 8 марта. Почему они поражают?

Кажется недавно отшумели новогодние праздники, и только что прошел День защитника Отечества, но мы опять в муках выбора — что подарить дорогим женщинам на 8 марта. Цветы, духи и кухонная утварь — слишком банально, их презентуют из года в год. Кроме того, бюджет после череды праздников, честно сказать, оставляет желать лучшего. О том, как решить проблему с подарками дорогим и любимым, — в материале «Ленты.ру».

Шанс сделать любимых женщин миллионершами

Помочь выйти из трудной ситуации выбора предлагает бренд «Национальная Лотерея». К Международному женскому дню бренд всероссийских государственных лотерей проведет специальный розыгрыш флагманской лотереи «Мечталлион», в котором выигрышным станет каждый второй билет и не менее 25 человек станут богаче на миллион рублей. Также, конечно же, есть реальный шанс выиграть суперприз — от 100 миллионов рублей. Чем не повод порадовать дорогих подруг билетом на миллион?

А еще, даже если ваш билет не выиграет в праздничном тираже, у вас будет шанс выиграть один из 200 призов по 30 тысяч рублей в акции «Второй шанс» 14 марта.

Лотерейные билеты — это не только необычный и экономичный подарок, но еще и красивый!

К особым тиражам «Национальная Лотерея» приготовила специальные билеты-открытки «Мечталлион» с ярким дизайном и тремя игровыми полями, а желающие получить больше шансов на победу и сделать сюрприз более запоминающимся смогут приобрести во всех отделениях Почты России наборы из 10 билетов. А еще наборы к 8 марта можно легко подарить онлайн, отправив их вместе с красивой электронной открыткой из мобильного приложения или с сайта nloto.ru.

Дарить лотерейные билеты на праздники давно стало традицией во многих странах, и Россия — не исключение. Ведь, по сути, вы дарите не просто билет на участие в игре, а надежду, шанс на удачу, которая может изменить вашу жизнь. И это подтверждают истории победителей прошлогодних праздничных розыгрышей, которые всего за 100 рублей обрели миллион.

«Национальная Лотерея» связалась с теми, кто выиграл миллион в прошлом году и спросила, как сложилась их жизнь после выигрыша. Смогли ли они исполнить свои мечты.

Алексей из Санкт-Петербурга

«Все, что мы хотели сделать с этими деньгами, — мы все реализовали. Сначала были спонтанные идеи: отдых, гаджеты и так далее. А потом, уже поразмыслив и поняв, что такая удача улыбается не часто, было принято решение вложить их не в сиюминутную радость, а сделать что-то такое, что останется надолго. Выигрыш был разделен среди всех членов семьи, и каждый смог исполнить свою мечту. Сейчас я думаю, что, наверное,

все не случайно. Я хотел порадовать своих близких, поднять им настроение, и может быть госпожа удача так повернулась к нам и дала такой приз. Я благодарен вселенной за этот подарок. Этот выигрыш однозначно поменял нашу жизнь к лучшему. Думаю, что и в этом году буду дарить родным билеты, попробуем снова испытать удачу», — рассказал Алексей.

Мария из Кирова

«Миллион, который мы выиграли, стал невероятно неожиданным и приятным подарком мне от мамы. Мы давно вынашивали одну мечту — купить дом. Теперь, спустя 10 лет, мы смогли ее исполнить благодаря "Мечталлиону". После этого я не играла в лотереи, выдерживала паузу, потому что не думаю, что можно два раза подряд выиграть. Но думаю о том, чтобы маме в ответ в этом году подарить лотерейный билет на 8 марта. Может, и ей повезет», — поделилась Мария.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Владимир из Санкт-Петербурга

«Билет мне подарила мама, проверил сын, а выиграл я. У нас уже традиция покупать лотерейные билеты на праздники — до этого 10 лет подряд покупали. Выигрыш тратить не стал. На машину или квартиру новую все равно не хватило, дача и так есть, так что он так лежит сейчас на вкладе. Может, когда сын пойдет учиться, ему пригодятся эти деньги, а может, и дальше будут лежать. В этом году планируем продолжить традицию и купить несколько билетов к 8 марта. Я себя тешу надеждой, что в следующий раз упадет еще больше миллионов и мне хватит на все мои мечты», — отметил Владимир.

Истории реальных людей доказывают, что выиграть может каждый, надо лишь дать удаче шанс. Тем более что всероссийская гослотерея контролируется государством — все розыгрыши честные и открытые. Трансляция праздничного розыгрыша «Мечталлион» 10 марта на Первом канале в 09:20 (время местное). Билеты можно приобрести на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальная Лотерея», а также в отделениях Почты России и у партнеров бренда: в розничных точках продаж, магазинах сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Лента», на маркетплейсах OZON и Wildberries Цифровой и прочих.

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«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

Акция «Второй шанс» срок проведения акции — с 05.02.2024 г. по 11.05.2024 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте https://nloto.ru/promo/men-women-day-2024.