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16:56, 18 марта 2024Путешествия

Turkish Airlines попросили объяснить снятие россиян с рейсов авиакомпании

Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генконсульство России попросило Turkish Airlines объяснить причины снятия граждан страны с рейсов авиакомпании в Южную Америку. Об таком обращении к перевозчику РИА Новости рассказал генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

По его словам, причинами могут служить отсутствие обратного билета или же единой брони с обратным билетом. Подобные инциденты, заметил Буравов, происходили и прежде с перелетами в Мексику, однако в настоящее время недопуск россиян на рейсы приобрел «очевидный систематический характер».

«Это требует прояснения, понимания», — заключил дипломат. Он также добавил, что ситуация наносит удар по репутации Turkish Airlines.

Ранее сообщалось, что на рейсах Turkish Airlines в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки. В частности, компания оставляла за собой право отказать пассажирам с «чистым паспортом», а также путешественникам, которые летят на долгий срок без багажа. По некоторым данным, таким образом перевозчик снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров.

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      Зарина Дзагоева
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