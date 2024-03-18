Turkish Airlines попросили объяснить снятие россиян с рейсов авиакомпании

Генконсульство обратилось к Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов

Генконсульство России попросило Turkish Airlines объяснить причины снятия граждан страны с рейсов авиакомпании в Южную Америку. Об таком обращении к перевозчику РИА Новости рассказал генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

По его словам, причинами могут служить отсутствие обратного билета или же единой брони с обратным билетом. Подобные инциденты, заметил Буравов, происходили и прежде с перелетами в Мексику, однако в настоящее время недопуск россиян на рейсы приобрел «очевидный систематический характер».

«Это требует прояснения, понимания», — заключил дипломат. Он также добавил, что ситуация наносит удар по репутации Turkish Airlines.

Ранее сообщалось, что на рейсах Turkish Airlines в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки. В частности, компания оставляла за собой право отказать пассажирам с «чистым паспортом», а также путешественникам, которые летят на долгий срок без багажа. По некоторым данным, таким образом перевозчик снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров.