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12:18, 18 марта 2024Силовые структуры

У актера из российского сериала «Слово пацана» украли iPhone

В Петербурге актер из «Слова пацана» Манько заявил о краже iPhone

Фото: Paolo Giubilato / Unsplash

В Санкт-Петербурге у 31-летнего актера из российского сериала «Слово пацана» Александра Манько украли iPhone. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, актер написал заявление в полицию ночью. Он рассказал, что неизвестный похитил у него iPhone 11. Сумма ущерба составляет 20 тысяч рублей. Манько отметил, что для него это серьезная потеря.

Ранее стало известно, что полиция в Москве задержала 41-летнюю уборщицу, подозреваемую в краже 3,5 миллиона рублей у дочери актеров Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой.

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      Екатерина Кашурникова
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