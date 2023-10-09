У дочери актера Дмитрия Назарова украли конверт с миллионами рублей

Уборщица вынесла из квартиры дочери Дмитрия Назарова конверт с 3,5 млн рублей

Полиция в Москве задержала 41-летнюю уборщицу, подозреваемую в краже 3,5 миллиона рублей у дочери актеров Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в субботу, 7 октября, 23-летняя Арина заказала уборку своей квартиры на Таганке. Вечером дочь актеров вернулась домой и заметила отодвинутую тумбочку в спальне, из которой пропал конверт с 3,5 миллионами рублей. Когда у девушки не получилось дозвониться до уборщицы, она обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженку Таджикистана на юго-востоке столицы. Она полностью признала вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже и выбрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее уборщица вынесла у жителя Москвы сбережения и драгоценности на общую сумму около восьми миллионов рублей.