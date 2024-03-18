Утяшева высказалась о свадьбе с Волей

Ляйсан Утяшева рассказала о планах сыграть тематическую свадьбу с Павлом Волей

Известная российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева высказалась о планах сыграть свадьбу с мужем, звездой Comedy Club Павлом Волей. Подробности она раскрыла в YouTube-шоу «Дерзкая готовка», гостем которого стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

«Мы [c Павлом Волей] расписались, но тогда был год, когда я потеряла маму, поэтому было не до торжеств, не до свадьб», — вспомнила ведущая. Утяшева отметила, что сейчас они с Волей планируют провести тематическую свадьбу.

Она предложила Ягудину стать ведущим ее свадьбы. Однако спортсмен отказался вести мероприятие. «Вашу [свадьбу] — нет, я боюсь», — пояснил он.

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. До заключения брака они были друзьями. В 2013 году у них родился сын Роберт, в 2015 году — дочь София. В сети неоднократно возникали слухи о расставании супругов, однако Утяшева их опровергала. Так, в ноябре 2022 года ведущая заверила, что в их отношениях все хорошо.