В Белом доме рассказали о легитимности выборов в России

Белый дом на вопрос о легитимности российских выборов: Путин остается лидером

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности выборов в России, заявила, что Владимир Путин — лидер России. Ее слова приводит РИА Новости.

Жан-Пьер отметила, что советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, также выступавший перед журналистами, хорошо ответил на вопрос о легитимности российских выборов. Тогда Салливан подчеркнул, что реальность состоит в том, что Владимир Путин — президент России, и США будут действовать исходя из этого.

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина этот срок на посту лидера страны станет пятым по счету.