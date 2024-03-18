В ЕС обсудят поддержку Еревана и нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Совет ЕС обсудит поддержку Армении и нормализацию отношений Баку и Еревана

Совет министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) на заседании 18 марта обсудит тему поддержки Армении, процесс нормализации отношений Баку и Еревана, а также урегулирование конфликта в регионе. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕС сообщает портал APA.az.

«В рамках текущих вопросов ожидается, что Верховный представитель [ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель] затронет вопросы Азербайджана и Армении, процесса нормализации отношений между этими двумя странами и поддержки ЕС Армении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе встречи главы МИД стран Евросоюза проведут консультации об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее в Ереване высказались о динамике переговоров республики с ЕС по визовому режиму. По словам заместителя министра иностранных дел Армении Паруйра Ованнисяна, в переговорном процессе наблюдается значительный регресс.