Армения заявила о регрессе в переговорах о либерализации визового режима с ЕС

МИД Армении заявил о регрессе в переговорах о либерализации визового режима с ЕС

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что произошел существенный регресс в переговорном процессе по либерализации визового режима страны с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, работа с ЕС была беспрецедентно интенсивной. Он отметил, что по всем направлениям был зафиксирован прогресс. «Но есть одна сфера, где желаемый результат пока не достигнут. Как в отношениях с ЕС, так и с отдельными членами союза ситуация очень далека от позитивной. Это вопрос виз», — сказал он.

Ованнисян подчеркнул, что регресс коснулся даже студентов, которые направляются в Европу по программе Erasmus. Он пообещал, что министерство продолжит работу в этом направлении. Ованнисян также выразил надежду на то, что ситуация изменится к лучшему уже в текущем году.

В декабре министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян положительно оценил диалог с Европейским союзом по безопасности в ходе встречи с главой дипмиссии ЕС в Армении Василисом Марагосом. На встрече дипломаты подчеркнули важность запуска диалога по вопросу либерализации виз между Арменией и Евросоюзом.