В Европе признали наличие военных стран НАТО на Украине

El País: военные стран НАТО выполняют ряд задач на Украине

Военные стран-участниц НАТО уже находятся на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль над вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета El País.

«У них [стран НАТО] есть информаторы на местах, которые могут предоставить информацию о ситуации на фронте, выявить эффективность поставляемого оружия, а также возможные проблемы в его использовании и выявить возможные случаи коррупции с помощью предоставленной помощи. Некоторые из этих неофициальных информаторов — иностранные военнослужащие в отставке», — отмечается в материале издания.

При этом авторы подчеркивают, что эти военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Кроме того, ряд аналитиков сообщили газете, что Великобритания и США активно осуществляют координацию действий своих военных. В это сотрудничество не допускается Германия из-за якобы возможного проникновения российских спецслужб.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера, в котором те обсуждали атаку на Крымский мост, могла произойти в Сингапуре.