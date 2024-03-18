В Германии сообщили о тревоге из-за приближения российского самолета
ВВС ФРГ подняли истребители из-за приближения российского самолета Ил-20М
Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли истребители по тревоге из-за приближения российского самолета Ил-20М. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в ведомстве, днем 18 марта силы быстрого реагирования были подняты из авиабазы Лаге на севере ФРГ для перехвата российского самолета без плана полета и радиоконтакта. Как утверждается, воздушным судном оказался самолет комплексной разведки Ил-20М.
«На нашей стороне снова были наши партнеры по НАТО из вооруженных сил Швеции», — сообщили в ВВС ФРГ.
26 февраля ВВС Германии по тревоге подняли истребители из-за самолета РФ Ил-20М у Хельсинки. Операция завершилась после установления визуального контакта без каких-либо дальнейших инцидентов.