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17:41, 18 марта 2024Мир

В Германии сообщили о тревоге из-за приближения российского самолета

ВВС ФРГ подняли истребители из-за приближения российского самолета Ил-20М

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли истребители по тревоге из-за приближения российского самолета Ил-20М. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, днем 18 марта силы быстрого реагирования были подняты из авиабазы Лаге на севере ФРГ для перехвата российского самолета без плана полета и радиоконтакта. Как утверждается, воздушным судном оказался самолет комплексной разведки Ил-20М.

«На нашей стороне снова были наши партнеры по НАТО из вооруженных сил Швеции», — сообщили в ВВС ФРГ.

26 февраля ВВС Германии по тревоге подняли истребители из-за самолета РФ Ил-20М у Хельсинки. Операция завершилась после установления визуального контакта без каких-либо дальнейших инцидентов.

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      Юрий Леонов
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