Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 18 марта 2024Россия

Раскрыты подробности новых боев с ДРГ при попытке захода в Белгородскую область

МО РФ: новые попытки проникновения украинских ДРГ пресекли в Козинке

Фото: Alex Babenko / Reuters

В Белгородской области пресекли новые попытки проникновения через границу украинских диверсионных групп (ДРГ) в населенный пункт Козинка. Такие подробности о боях были раскрыты в ходе брифинга Минобороны в понедельник, 18 марта.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военнослужащих. Кроме того, противник лишился двух танков, трех автомобилей, а также боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

В Минобороны добавили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 143 украинских беспилотника, 22 снаряда Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и один снаряд HIMARS.

15 марта президент России рассказал, что украинские силы попытались атаковать территорию Курской и Белгородской областей подразделениями численностью свыше 2,5 тысячи диверсантов, а также 35 танками и примерно 40 боевыми бронированными машинами.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      В России оценили заявления об оказанной Макроном Путину услуге

      Стартап Илона Маска опубликовал код своего чат-бота Grok

      Во Франции отметили успехи Путина на мировой арене

      Десять домов оказались повреждены после обстрела ВСУ в Белгородской области

      Власти Украины заявили о планах получить членство в ЕС в течение двух лет

      Лазарев рассказал о причинах отказа фотографироваться с Волочковой

      Во Франции обвинили Зеленского в лицемерии из-за критики выборов в России

      Названо оптимальное время для утреннего пробуждения

      Раскрыта опасность информационной перегрузки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше