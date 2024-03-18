Раскрыты подробности новых боев с ДРГ при попытке захода в Белгородскую область

МО РФ: новые попытки проникновения украинских ДРГ пресекли в Козинке

В Белгородской области пресекли новые попытки проникновения через границу украинских диверсионных групп (ДРГ) в населенный пункт Козинка. Такие подробности о боях были раскрыты в ходе брифинга Минобороны в понедельник, 18 марта.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военнослужащих. Кроме того, противник лишился двух танков, трех автомобилей, а также боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

В Минобороны добавили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 143 украинских беспилотника, 22 снаряда Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и один снаряд HIMARS.

15 марта президент России рассказал, что украинские силы попытались атаковать территорию Курской и Белгородской областей подразделениями численностью свыше 2,5 тысячи диверсантов, а также 35 танками и примерно 40 боевыми бронированными машинами.