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16:21, 18 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

Санду: Молдавия отреагирует на проведение выборов президента РФ в Приднестровье

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Правительство Молдавии отреагирует на проведение выборов президента Российской Федерации в Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает ТАСС.

По словам главы государства, открытие в Приднестровье избирательных участков на период российских выборов подрывает суверенитет и территориальную целостность Молдавии.

Санду назвала данное действие неуважением Москвы к республике и ее гражданам. «Правительство сообщит об ответных мерах в определенные сроки», — заявила президент Молдавии.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон и оппозиционный молдавский политик Илан Шор поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. К ним также присоединилась глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, назвавшая переизбрание на пост президента свидетельством об активной поддержке проводимого Путиным курса.

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      Екатерина Грищенко
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