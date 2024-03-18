Steigan: Запад отказывается признавать поражение Украины в конфликте с Россией

Западные страны отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявили журналисты норвежского портала Steigan.

«На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли», — пишут обозреватели из Европы. По их мнению, за два года для Киева ситуация лишь ухудшилась: страна потеряла территории и солдат, а военная поддержка западных стран только затягивает конфликт, что приводит к еще большим потерям.

Журналисты также подчеркнули, что прямое вмешательство НАТО в боевые действия может привести к опасной эскалации конфликта. «Существует лишь один достойный вариант: прекратить поставки вооружения и созвать нейтральных переговорщиков о мире», — говорится в материале. Обозреватели считают, что такой исход событий спасет тысячи жизней и исключит полный крах Украины как страны.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск также выразил мнение, что Украина потеряет еще больше людей и территорий, если не начнет переговоры. «Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины», — высказался бизнесмен. Предприниматель также выразил мнение, что Вооруженные силы Украины отправляют людей на фронт «впустую».